Payback sanitario devastante per le imprese | ecco i numeri del disastro

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 14 marzo 2024) Gli effetti devastanti delsono visibili a occhio nudo, non ci sono dubbi. Introdotto nel 2015 dal governo di Matteo Renzi – con ministro della Salute Beatrice Lorenzin – come misura di taglio lineare alla spesa, il meccanismo prevede che lefornitrici di dispositivi medici debbano rimborsare il 50 per cento del superamento degli scostamenti dal tetto di spesa regionale, oggi stabilito nella misura del 4,4 per cento del Fondonazionale. Ili conosciamo: la somma del periodo dal 2015 al 2018, richiesta alle aziende nell’agosto 2022, ammontava a 2,2 miliardi, divenuti 1,1 miliardi con il decreto Bollette che ha previsto un dimezzamento dell’entità del contributo richiesto alle. Incerte, invece, le stime dello sforamento dei tetti di ...