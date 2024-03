Pavia | violenza sessuale su 12enne | prof in carcere | Cassazione conferma condanna

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pubblicato il 14 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Unessore è finito inper vari episodi disessuali commessi tra il maggio del 2019 e il gennaio del 2021 ai danni di una ragazzina di 12 anni. In seguito ad articolate indagini della polizia giudiziaria, gli agenti della squadra mobile dilo scorso 13 marzo hanno portato l'uomo nel penitenziario Torre del Gallo. Il 36enne dovrà scontare la parte restante di una pena a 7 anni di reclusioneta dalla Corte di. La giovane era una alunna dell’istituto dove l’uomo insegnava italiano. In seguito alla denuncia presentata dai genitori della ragazzina, gli investigatori della squadra mobile diavevano accertato che il docente, in servizio presso una scuola secondaria di primo grado ...