Pavia | picchiato da due compagni fuori da scuola | ragazzino finisce in ospedale

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2024 – Avvicinatodae sbattuto a terra. L’episodio si è verificato alcuni giorni fa, ma si è saputo soltanto adesso perché i genitori di unminorenne che vive in provincia ed è iscritto al primo anno di unasuperiore del capoluogo, hanno deciso denunciare. “Non si deve tacere – ha raccontato la mamma – bisogna avere il coraggio di parlare perché queste cose non si devono verificare. Mio figlio è vivo per miracolo e avrebbe potuto finire anche molto peggio”. Dall’inizio dell’anno ilha subito insulti, minacce e anche furti da un compagno di classe. I genitori più volte si sono rivolti al dirigente scolastico che li ha ascoltati come hanno fatto i docenti, ma nulla è cambiato. Fino all’epilogo, ...