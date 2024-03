Paul Alexander | avvocato e star di TikTok che ha trascorso decenni in Iron Lung | muore a 78 anni

(Di giovedì 14 marzo 2024) Un’avventura di vita straordinaria, notodi, è deceduto all’età di 78. Dopo aver contratto la poliomielite all’età di 6, hagran parte della sua vita in un polmone d’acciaio giallo. Nonostante le difficoltà, ha ottenuto una laurea in giurisprudenza e ha svolto l’avvocatura per oltre 30. Era uno degli ultimi negli Stati Uniti a vivere all’interno di un polmone di ferro, condividendo la sua storia suè deceduto lunedì, ma la causa esatta della sua morte non è stata resa nota. Dopo essere stato brevemente ricoverato per L'articolo proviene da News Nosh.

Aveva vissuto settant'anni, dal 1952 al 2024, dentro un macchinario noto come ' polmone d'acciaio' che gli permetteva di espletare le sue funzioni vitali, quindi di sopravvivere. Paul Alexander , ... (ilgiornaleditalia)

Aveva vissuto settant'anni, dal 1952 al 2024, dentro un macchinario noto come 'polmone d'acciaio' che gli permetteva di espletare le sue funzioni vitali, quindi di sopravvivere. Paul Alexander , ... (ilgiornaleditalia)

Un’icona di speranza: la storia di Paul Alexander Paul Alexander , l’americano che ha trascorso oltre 70 anni in un polmone d’acciaio a causa della poliomielite contratta da bambino, è scomparso ... (newsnosh)

È morto Paul Alexander, l’uomo dal polmone d’acciaio aveva 78 anni: ROMA – È morto a 78 anni Paul Alexander, conosciuto in tutto il mondo come ‘l’uomo dal polmone d’acciaio’. Il decesso, come riporta il quotidiano britannico ‘The Sun’, è avvenuto a seguito di un’ infe ...dire

Usa, è morto Paul Alexander: ha vissuto 70 anni in un “polmone d’acciaio”: A 78 anni è morto a Dallas, in America, Paul Alexander, un uomo che, dopo essere sopravvissuto a un’epidemia di poliomielite da bambino, che lo aveva reso paralizzato a vita, ha vissuto per oltre 70 a ...tpi

È morto Paul Alexander. La malattia a 6 anni, poi oltre 70 anni vissuti nel polmone d'acciaio: È morto Paul Alexander, l'uomo che dopo essere sopravvissuto da bambino alla poliomielite ha vissuto più di 70 anni all'interno di un polmone di ferro. Lo riportano diversi media internazionali ...huffingtonpost