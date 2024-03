Pattinaggio artistico a rotelle | a fine aprile il primo test per le coppie e per la danza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) Due eventi in contemporanea per tracciare il, importantissimo, bilancio della stagione: il weekend è quello del 20 e 21, l’area d’interesse è quella dell’Emilia Romagna, mentre le due specialità sono lee ladi. Si tratta dei Campionati Interregionali che, come da tradizione, raggrupperanno in unico luogo tutti i binomi interessati, dando un sostanziale antipasto dei Campionati Italiani. La prova delled’andrà in scena a Calderara Di Reno (Bologna) in una competizione valida anche per il Trofeo Barbieri. A differenza degli altri anni in questo cono è previsto anche il ritorno degli atleti stranieri. Sono attesi tutti i principali pattinatori ...