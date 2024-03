Pasqua 2024 | Frau Knam x Coincasa

(Di giovedì 14 marzo 2024) Una dolce collaborazione per festeggiare laCoin, la più diffusa catena di department store in Italia, lancia un nuovo, esclusivo e goloso progetto in collaborazione con l’imprenditrice Alessandra Mion, in arte, che dal 2020 lavora al fianco del maestro del cioccolato Ernst: dal 4 al 31 marzo, presso lo store di Milano Cinque Giornate, sarà disponibile una limited edition di 60 colombe, numerate e firmate. Un lievitato speciale dal profumo agrumato, a base di cioccolato, limone e grue di cacao, ispirato agli ingredienti del Mediterraneo: la colomba diper Coin è un regalo delizioso da donare e condividere durante le festivitàli, impreziosito da un ricercato packaging pensato ad hoc per il periodo primaverile. “Per questa ...

