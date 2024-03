Partito il restauro delle porte d’ingresso in legno della chiesa

(Di giovedì 14 marzo 2024) Anche ladi Sant’Agostino si rifà il trucco. In questi giorni èildel portone principale e di quelle laterali, in(nella foto) nell’ambito dell’intervento che include il ripristino, tuttora in corso,30 lunette affrescate dal pittore senese Astolfo Petrazzi lungo l’intero chiostro e degli infissiche invece saranno oggetto di una successiva lavorazione. Il costo dell’operazione è di quasi 200mila euro, coperti da risorse comunali in compartecipazione con la Fondazione Cassa di risparmio di Lucca. I due ingressiavevano una superficie inaridita, zone sbiancate, verniciatura alterata e fenditure profonde, oltre a porzioni di cornice sconnesse e parti in ...

