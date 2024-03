Partita della Solidarietà Sport | gioco e impegno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ternana, ItalianAttori e Nazionale All Stars Sosia: queste le tre squadre che scenderanno in campo il 20 marzo, alle 9.45, allo stadio “Liberati“ per la, organizzata dal Comune di di Terni e dall’Sos Villaggi dei Bambini. L’appuntamento è stato presentato questa mattina, a Palazzo Carrara, alla presenza tra gli altri del presidenteTernana Nicola Guida. "La– dichiara l’assessore al Welfare, Viviana Altamura – vedrà tra i protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo e i valori che caratterizzano questo appuntamento, incentrato sull’, fiducia, futuro. Saremo uniti con l’obiettivo di mandare un messaggio di pace ea tutti i bambini che vivono in zone di ...