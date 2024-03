Parte la Commissione Orlandi Morassut | “Ci sono le condizioni per fare un lavoro serio scevro da strumentalizzazioni”

(Di giovedì 14 marzo 2024) Labicamerale sui casiGregori è finalmente operativa. I propositi bipartizan dopo la nomina del presidente e dei suoi organismi esprimono una chiara volontà di andare a fondo. Un quadro che era emerso già un anno fa quando, il 23 marzo 2023, la Camera approvò all’unanimità l’istituzione dellad’inchiesta su uno dei casi più intricati e misteriosi del 900 per la sparizione di due quindicenni: Emanuela, figlia di un messo pontificio e Mirella Gregori. Pietroha manifesta la sua soddisfazione per un obiettivo fortemente voluto nonostante un quadro stanco e continui ostacoli. Quello che sembrava un risultato ormai raggiunto ha dovuto attendere un altro anno, tra polemiche e tensioni d’ogni tipo, dovute all’opposizione del vaticano manifestata dal ...

Svolta nel caso di Emanuela Orlandi : convocato l'incontro per far partire i lavori sulla Commissione parlamentare d'inchiesta . In cosa consiste (notizie.virgilio)

Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, a 40 anni dalla scomparsa al via Commissione d'inchiesta

Soddisfatti i parenti delle due ragazze. “Non guardo al passato, oggi è importante che sia partita la Commissione di inchiesta insieme a due altre inchieste, quella del Vaticano e della procura di ...adnkronos

L’Aquila trionfa: sarà Capitale Italiana della Cultura 2026: Il dossier “L’Aquila città multiverso” ha convinto la Commissione esaminatrice ... si è tenuta questa mattina nella Sala Spadolini del Mic a Roma a cui ha preso Parte il ministro della Cultura, ...primapaginanews

Ciriani «il mediatore» tra le istanze dei partiti: non si può improvvisare: Ogni partito ha la sua bandiera, e prima delle Europee ha tutte le intenzioni di sventolarla. Chi come la Lega l’autonomia, chi come FI la giustizia, chi come FdI il premierato. In più ci sono da esam ...corriere