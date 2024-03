Paris Basketball-Joventut Badalona | Eurocup | ultime e diretta TV

(Di giovedì 14 marzo 2024) Questa sera alle 20.45, alla Porte de la Chapelle Arena, ilospita lanella sfida valida per la diciannovesima giornata di. Siamo ormai agli sgoccioli della regular season nella competizione e gran parte delle posizioni di classifica sono praticamente solide. Di sicuro lo è quella dei padroni di casa, mentre gli ospiti sperano nel colpaccio per fare un bel passo avanti. Ecco dunque quali sono lenovità e dove vedere inil match: leCrediti foto:...

Basket in carrozzina,le Volpi rosse Menarini 2/e in Eurocup 3: Un tris di coppe per le Volpi rosse Menarini in Europa: dalla Spagna il team fiorentino, al debutto all'Eurocup 3 della Iwbf, la Federazione europea di basket in carrozzina, torna con un secondo posto ...ansa

EL - Asvel Villeurbanne, Paris Lee torna a allenarsi: L'Asvel Villeurbanne ha annunciato che Paris Lee è tornato a allenarsi questo martedì 12 marzo. Il giocatore è rimasto fermo la scorsa settimana a causa di una polmonite che gli ha impedito di ...pianetabasket

EuroCup ottavi di finale. Joventut Badalona vince in casa del Ratiopharm Ulm e avanza ai quarti: La vittoria esterna dello Joventut Badalona in casa del Ratiopharm Ulm apre il programma degli ottavi di finale di Eurocup. I spagnoli di Carles Duran ...basketinside