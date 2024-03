Parco | lavori di restyling e chiusura per un mese

(Di giovedì 14 marzo 2024) Peonie, camelie, azalee e tante altre nuove piante. Sarà ristrutturato il pontile sul laghetto, che sarà reso percorribile a piedi: sarà realizzato in legno naturale e acciaio corten e sarà illuminato di lucine segnapasso. Si interverrà poi su un’area d’acqua, che sarà riservata alle regine del laghetto, le tartarughe, che saranno così separate dai pesci e che avranno a disposizione anche una spiaggetta. Sono iniziati idideldi Villa Mylius, che resterà chiuso per une mezzo. "Sono partiti gli interventi per ridare valore a uno dei nostri giardini storici, nato tra fine ‘700 e inizio ‘800, che accolse passi e pensieri di grandi letterati e scienziati, come Manzoni, Goethe, Oriani e Monti - commenta l’assessore all’Ambiente Gianni Fiorino -. Quest’opera incomincia ora a prendere forma". ...

