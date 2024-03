(Di giovedì 14 marzo 2024) Uscirà il 19 aprile, "-la mia storia nella storia", ossia l'autobiografia scritta daFrancesco con Fabio Marchese Ragona, vaticanista Mediaset e suo amicio personale. Il "Corriere della Sera", primo giornale al mondo,m ne ha pubblicato alcuni stralci. E vorrei cominciare dall'aspetto che mi ha impressionato di più: quando ilrivela che al suo ricovero in, in Vaticano c'era non tanto qualcuno che volesse brindare, ma che addiritturache non tornasse L'articolo proviene da Firenze Post.

Papa Francesco: "Amavo due canzoni napoletane. Non guardo più la tv"

Tra questi anche la musica. L'autobiografia di Papa Francesco uscirà in libreria dal 19 marzo. Il titolo è "Life. La mia storia nella Storia". Aldo Cazzullo ne ha tratto alcune parti sul Corriere ...areanapoli

Papa in Life: “Quand’ero in ospedale c’era chi sperava in un conclave”: Uscirà il 19 aprile, “Life-la mia storia nella storia”, ossia l’autobiografia scritta da Papa Francesco con Fabio Marchese Ragona, vaticanista Mediaset e suo amicio personale. Il “Corriere della Sera” ...firenzepost

Papa Francesco: «In seminario ebbi una piccola sbandata: rimasi abbagliato da una ragazza e non riuscii più a pregare»: Per ora niente dimissioni, «godo di buona salute». Papa Francesco nella sua autobiografia che sarà in libreria dal 19 marzo per Harper-Collins «Life. La mia storia nella Storia», scritta con Fabio ...leggo