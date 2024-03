Papa Francesco | “Non mi dimetterò | ma nel caso sarò Vescovo Emerito di Roma”

(Di giovedì 14 marzo 2024) “Penso che il ministero petrino sia ad vitam e dunque non vedo condizioni per una rinuncia” ha confessatonella sua biografia “Life. La mia storia nella Storia“, scritta insieme al vaticanista Mediaset Fabio Borghese e in uscita in Italia il prossimo 19 marzo. Una biografia, letta in anteprima dal Corriere della Sera, che L'articolo proviene da Il Difforme.

“Trovo assurde le critiche fatte a Papa Francesco: quando parlava di ‘bandiera bianca’ intendeva che due contendenti che si incontrano in terreno neutro lo fanno entrambi tenendo una bandiera ... (ilfattoquotidiano)

Betori: " Papa Francesco ha autorizzato oggi la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto che riconosce le virtù eroiche della Serva di Dio Maria Maddalena Frescobaldi Capponi , ... (firenzepost)

CITTÀ DEL VATICANO Corvi, fronde, complotti in Vaticano non mancano mai, sotto qualsiasi pontificato e anche con Papa Bergoglio la storia non fa eccezioni. Ciclicamente, per diverse ragioni,... (ilmessaggero)

Chi vuole la guerra Le ambiguità, di fatto filo-Putin, di Conte e Salvini. Conversazione con Francesco Sisci con Giuseppe Rippa

La fine di un vecchio ordine mondiale, la incapacità a dare una nuova definizione, la propensione di alcune realtà a voler modificare i rapporti di forza nel mondo - dice Giuseppe Rippa nella ...agenziaradicale

L'Aquila: Capitale della Cultura, e del buon cibo: ecco dove mangiare e bere: Nel 2022 è stato Papa Francesco a rinnovare il rito per gli aquilani e i pellegrini, eleggendo L'Aquila capitale mondiale del perdono. Gourmand e wine lover non possono non fare visita all'enoteca La ...repubblica

Papa Francesco: "Amavo due canzoni napoletane. Non guardo più la tv": Papa Francesco, nella sua autobiografia a breve in uscita, ha toccato tanti argomenti. Tra questi anche la musica. L'autobiografia di Papa Francesco uscirà in libreria dal 19 marzo. Il titolo è "Life.areanapoli