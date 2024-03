Papa Francesco nel suo libro racconta che amava le canzoni italiane | «O sole mio» e «Dove sta Zazà»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 14 marzo 2024) Uscirà in libreria dal 19 marzo per Harper- Collins «Life. La mia storia nella Storia», l’autobiografia di. Aldo Cazzullo ne ha tratto alcune parti sul Corriere della Sera perre a grandi linee la vita dell’uomo prima che del. Nelsi parla di nonna Rosa e nonno Giovanni, i suoi nonni paterni piemontesi, «parlavano piemontese; per questo il piemontese è stata la mia prima lingua madre» I racconti sui film e le«I genitori ci portavano nel cinema di quartiere a vedere i film del dopoguerra. Li ho visti tutti. Ricordo in particolare “Roma citta? aperta” di Rossellini: un capolavoro. Ma anche “Paisa?” o “Germania anno zero”, o ancora “I bambini ci guardano” di Vittorio De Sica. Altra cosa invece e? “La strada”, il ...