Papa Francesco | Lettera già firmata | la rivelazione sulle dimissioni

(Di giovedì 14 marzo 2024) Vita di Jorge Mario Bergoglio,. Si intitola "Life. La mia storia nella Storia" l'autobiografia che uscirà in America e in Europa con HarperCollins. Alcune anticipazioni dell'atteso libro scrivvo a quattro mani con Fabio Marchese Ragona, vaticanista Mediaset e amico del Ponteficie, sono uscite oggi sul Corriere della sera. Il racconto delle origini piemontesi e del legame con l'Italia, la formazione da studente con Esther, “una donna formidabile, le devo davvero tanto. Era una comunista di quelle vere, atea ma rispettosa: pur avendo le sue idee, non attaccava mai la fede. E mi ha insegnato tanto di politica: mi dava da leggere delle pubblicazioni tra cui quella del partito comunista, Nuestra Palabra… Qualcuno, dopo la mia elezione a, ha detto che parlo spesso dei poveri perché anche io sarei un comunista o un ...

