Papa Francesco | l' autobiografia | «In Vaticano qualcuno aspettava la mia morte Non sarò emerito Le dimissioni? Ho ancora molti progetti»

(Di giovedì 14 marzo 2024) Sono trascorsi undici anni dal momento in cui Jorge Mario Bergoglio, con il suo ?buonasera? in Piazza San Pietro annunciava un pontificato tutto nuovo, all'insegna...

Si chiama Life. La mia storia nella Storia L’autobiografia di Papa Francesco . Uscirà il 19 marzo in Europa e in America con HarperCollins e Jorge Mario Bergoglio l’ha scritta insieme a Fabio ... (open.online)

Il Corriere è il primo quotidiano al mondo a poterne anticipare i passi salienti: «Ratzinger è stato usato contro di me. Qualche sinistrino in Argentina mi accusò di complicità con la dittatura. Ho ... (corriere)

Chi vuole la guerra Le ambiguità, di fatto filo-Putin, di Conte e Salvini. Conversazione con Francesco Sisci con Giuseppe Rippa: La fine di un vecchio ordine mondiale, la incapacità a dare una nuova definizione, la propensione di alcune realtà a voler modificare i rapporti di forza nel mondo - dice Giuseppe Rippa nella ...agenziaradicale

Chi l’ha visto, di cosa si è parlato ieri sera: il dolore del papà di Marzia Capezzuti: Durante la puntata del 13 marzo 2024 di “Chi l’ha visto” si è discusso del Caso Marzia Capezzuti e del Caso di Antonella Di Massa ...dilei

L'intervento di Pietro Parolin sulla questione ucraina: La recente crisi in Ucraina ha portato alla ribalta il ruolo del Vaticano e, in particolare, del Segretario di Stato, Pietro Parolin. Quest'ultimo, noto per la sua riservatezza e per la sua attenzione ...informazione