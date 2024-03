Papa Francesco e l’autobiografia | “Se avessi fatto il missionario | qualcuno in Vaticano starebbe meglio”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 14 marzo 2024) "Non mi fu dato il permesso di andare in Giappone. Chissà! La mia vita avrebbe imboccato una strada diversa e magariinsarebbe statodi adesso” ha raccontatonella sua autobiografia “Life. La mia storia nella Storia”, in uscita nei prossimi mesi. Il volume ripercorre la storia del Pontefice fino ai giorni nostri.