“Penso che il ministero petrino sia ad vitam e dunque non vedo condizioni per una rinuncia” ha confessato Papa Francesco nella sua biografia “Life. La mia storia nella Storia“, scritta insieme al ... (ildifforme)

Chi vuole la guerra Le ambiguità, di fatto filo-Putin, di Conte e Salvini. Conversazione con Francesco Sisci con Giuseppe Rippa

La fine di un vecchio ordine mondiale, la incapacità a dare una nuova definizione, la propensione di alcune realtà a voler modificare i rapporti di forza nel mondo - dice Giuseppe Rippa nella ...agenziaradicale

Papa Francesco: "Amavo due canzoni napoletane. Non guardo più la tv": Papa Francesco, nella sua autobiografia a breve in uscita, ha toccato tanti argomenti. Tra questi anche la musica. L'autobiografia di Papa Francesco uscirà in libreria dal 19 marzo. Il titolo è "Life.areanapoli

Papa Francesco e complotti in Vaticano. «Manovre di corte da abbandonare». Il libretto anonimo per orientare il voto in conclave: CITTÀ DEL VATICANO Corvi, fronde, complotti in Vaticano non mancano mai, sotto qualsiasi pontificato e anche con Papa Bergoglio la storia non fa eccezioni. Ciclicamente, per diverse ...ilgazzettino