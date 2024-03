Papa Francesco e complotti in Vaticano «Manovre di corte da abbandonare» Il libretto anonimo per orientare il voto in conclave

(Di giovedì 14 marzo 2024) CITTÀ DELCorvi, fronde,innon mancano mai, sotto qualsiasi pontificato e anche conBergoglio la storia non fa eccezioni. Ciclicamente, per diverse ragioni,...

Nel libro-intervista autobiografico di prossima uscita, Bergoglio racconta che continua a pregare per Emanuela Orlandi e smentisce come fantasie di stampo Usa l’ipotesi di una revisione delle regole ... (repubblica)

" soffriamo ancora tanto per la sua scomparsa e continuiamo a pregare per la sua famiglia". Questo il commento su Emanuela Orlandi di Papa Francesco nella sua autobiografia in prossima us cita . ... (fanpage)

Pubblicato il 15 Marzo, 2024 Papa Francesco continua a fare preoccupare per le sue condizioni di salute. “ ancora non mi sono ripreso del tutto, ho chiesto a mons. Ciampanelli di leggere lui per ... (dayitalianews)

Chi vuole la guerra Le ambiguità, di fatto filo-Putin, di Conte e Salvini. Conversazione con Francesco Sisci con Giuseppe Rippa

La fine di un vecchio ordine mondiale, la incapacità a dare una nuova definizione, la propensione di alcune realtà a voler modificare i rapporti di forza nel mondo - dice Giuseppe Rippa nella ...agenziaradicale

Donne nella Chiesa: Roma, il 18 marzo la presentazione del libro “Smaschilizzare la Chiesa”: Confronto critico sui principi di H.U. von Balthasar”, di suor Linda Pocher, Andrea Grillo e don Sergio Massironi, con prefazione di Papa Francesco. “Uno dei grandi peccati che abbiamo avuto è ...agensir

L'UDIENZA - Papa Francesco: "Ancora non mi sono ripreso del tutto": "Ancora non mi sono ripreso del tutto, ho chiesto a mons. Ciampanelli di leggere lui per non fare uno sforzo". Lo ha detto il Papa aprendo l'udienza con il Dicastero per l'Evangelizzazione e chiedendo ...napolimagazine