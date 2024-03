Papa Francesco e complotti in Vaticano: «Manovre di corte da abbandonare». Il libretto anonimo per orientare il voto in conclave

Il Corriere è il primo quotidiano al mondo a poterne anticipare i passi salienti: « Ratzinger è stato usato contro di me. Qualche sinistrino in Argentina mi accusò di complicità con la dittatura. Ho ... (corriere)

“Penso che il ministero petrino sia ad vitam e dunque non vedo condizioni per una rinuncia” ha confessato Papa Francesco nella sua biografia “Life. La mia storia nella Storia“, scritta insieme al ... (ildifforme)

CITTÀ DEL VATICANO Corvi, fronde, complotti in Vaticano non mancano mai, sotto qualsiasi pontificato e anche con Papa Bergoglio la storia non fa eccezioni. Ciclicamente, per diverse ragioni,... (ilmessaggero)