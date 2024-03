Papa Francesco | dichiarata venerabile la fiorentina Maria Maddalena Frescobaldi Capponi

“Penso che il ministero petrino sia ad vitam e dunque non vedo condizioni per una rinuncia” ha confessato Papa Francesco nella sua biografia “Life. La mia storia nella Storia“, scritta insieme al ... (ildifforme)

Chi vuole la guerra Le ambiguità, di fatto filo-Putin, di Conte e Salvini. Conversazione con Francesco Sisci con Giuseppe Rippa: La fine di un vecchio ordine mondiale, la incapacità a dare una nuova definizione, la propensione di alcune realtà a voler modificare i rapporti di forza nel mondo - dice Giuseppe Rippa nella ...agenziaradicale

Napoli: Francesco Calzona: Dovremo uscire dal campo senza avere rimpianti". Sulla tuta hai scritto "CC" (Ciccio Calzona, ndr): "A Napoli ho sempre avuto la scritta FC (Francesco Calzona, ndr), poi un mio collaboratore come ...fai.informazione

Papa Francesco: «In seminario ebbi una piccola sbandata: rimasi abbagliato da una ragazza e non riuscii più a pregare»: Per ora niente dimissioni, «godo di buona salute». Papa Francesco nella sua autobiografia che sarà in libreria dal 19 marzo per Harper-Collins «Life. La mia storia ...leggo