Papa Francesco | “C’è chi in Vaticano sperava che lasciassi dopo il ricovero Non mi chiamerò mai Papa emerito”

Sono trascorsi undici anni dal momento in cui Jorge Mario Bergoglio, con il suo ?buonasera? in Piazza San Pietro annunciava un pontificato tutto nuovo, all'insegna... (leggo)

Vita di Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco . Si intitola "Life. La mia storia nella Storia" l'autobiografia che uscirà in America e in Europa con HarperCollins. Alcune anticipazioni dell'atteso ... (iltempo)

Uscirà il prossimo 19 marzo in Europa e in America con la casa editrice HarperCollins ‘Life. La mia storia nella Storia’, l’ autobiografia di Papa Francesco che il Pontefice ha scritto insieme a ... (thesocialpost)

BIOGRAFIA Francesco: IN VATICANO C'E' CHI SPERAVA MORISSI, MAI Papa EMERITO (1): Roma, 14 mar - Il Corriere della Sera primo quotidiano al mondo a pubblicare stralci della biografia di Papa Francesco. Nel libro parla degli effetti in Vaticano dei suoi diversi ricoveri in ospedale: ...9colonne

Chi vuole la guerra Le ambiguità, di fatto filo-Putin, di Conte e Salvini. Conversazione con Francesco Sisci con Giuseppe Rippa: La fine di un vecchio ordine mondiale, la incapacità a dare una nuova definizione, la propensione di alcune realtà a voler modificare i rapporti di forza nel mondo - dice Giuseppe Rippa nella ...agenziaradicale

Vaticano,Papa: qualcuno sperava morissi: "Ratzinger è stato usato contro di me", afferma Francesco. E "in Vaticano c'è chi sperava che morissi.Non mi chiamerò mai Papa emerito". Dimissioni "Non vedo condizioni per una rinuncia".televideo.rai