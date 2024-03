Paolo Cannavaro | “Allenare il Napoli sarebbe un sogno”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) “Per un ragazzo che ha fatto raccattapalle, giocatore, capitano, il. Sono tornato a vivere a, anche perché il desiderio per chi come me si vede allenatore, è quello di poterlo fare sulla panchina del. Credo che nel mio caso sia scontato pensarci”. A dirlo è l’ex capitano delai microfoni di Dazn, nella puntata del format “Un’altra storia powered by eBay”. “Una soddisfazione che mi sarei voluto togliere era quella di vincere lo scudetto a– racconta – Ci ho creduto realmente, l’ultimo anno di Mazzarri. Abbiamo avuto uno stop a gennaio, poi la Juventus ha allungato però quell’anno ci ho creduto davvero. Mazzarri per noi è stato importantissimo, di lui ho sempre ammirato la capacità e il modo di ...