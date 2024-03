Panini o brioche | quante sorprese in quelle “box”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il bar Smeraldo, in piazza degli Alpini e il panificio Pardini poco distante sulla Sarzanese, sono due delle attività che a Capezzano Pianore offrono questa opportunità di acquistare le “surprise box” proposte da “Too Good To Go”. Abbiamo intervistato i rappresentanti dei due negozi per sapere più. "Noi – risponde Valentina Pardini dell’omonimo panificio - partecipiamo a Too Good To Go da circa un anno. Proponiamo ai nostri clienti due tipi di surprise box: piccola e media. Durante le festività di Natale e Pasqua facciamo delle box speciali con i prodotti tipici del periodo, quindi colombe o torte della tradizione o pandori, panettoni o befanini. Abbiamo una discreta richiesta e siamo contenti perché in media vendiamo 4 o 5 box al giorno che ci permettono di non sprecare il pane, comprese focaccia o pizza, che non riusciamo a vendere". In genere – prosegue - i giorni in cui ne vendiamo ...