Panchina Lazio | Lotito non è convinto | la situazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 14 marzo 2024)non sarebbecon l’idea di andare avanti con il traghettatore Martusciello fino al termine della stagione Claudionon sarebbedi andare avanti fino al termine della stagione con Martusciello sulladella. L’idea del presidente è quella di poter prendere un allenatore in vista della prossima stagione Tra i nomi, come riportato sul Corriere dello Sport, ci sarebbe in cima alla lista quello di Tudor. Oltre a lui, però, anche quelli di Scaloni, attuale Ct dell’Argentina, e quello di Conceicao, tecnico del Porto. Entrambi sono ex biancocelesti.