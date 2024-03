Pallanuoto. Sconfitta per i giovani codigoresi. Ma la squadra lotta e sta crescendo

(Di giovedì 14 marzo 2024)per 16-10 nella terza giornata del Campionato Ragazzi Triveneto girone C a Piove di Sacco contro 2001 SSD per idi Swim Project, risultato che però sta stretto ai ragazzi di Codigoro, buona prestazione che inizia a far vedere in campo l’allenamento e l’impegno deipallanuotisti. Primi due tempi in equilibrio, 4-3 di parziale su entrambi i tempi, diverse occasioni sbagliate ma sul finire del secondo tempo Swim Project agguanta anche il pareggio sul 6-6, i padroni di casa vanno al cambio campo sull’8-6. Terzo tempo che vede un calo per Codigoro, Piove di Sacco allunga sul 14-8. Il quarto e ultimo tempo vede la reazione per Swim Project, che chiude la partita chiudendo il parziale sul 2-2. La partita finisce 16-10, mister Armari comunque soddisfatto per la risposta in campo rispetto alle partite precedenti, ...

(Adnkronos) – Il Settebello azzurro supera 8-6 i campioni d'Europa in carica della Spagna e si qualifica per la finale ai Mondiali di Doha 2024, raggiungendo la terza finale delle ultime quattro ... (periodicodaily)

Per il titolo iridato la Nazionale di Alessandro Campagna affronterà la vincente tra Croazia e Francia Il Settebello azzurro supera 8-6 i campioni d'Europa in carica della Spagna e si qualifica per ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Il Settebello azzurro supera 8-6 i campioni d’Europa in carica della Spagna e si qualifica per la finale ai Mondiali di Doha 2024, raggiungendo la terza finale delle ultime quattro ... (italiasera)

Pallanuoto Siena: l’Under 19 continua a vincere: SIENA. Una domenica da due volti per la Pallanuoto Siena UISP, che a Porto Santo Stefano ha incassato due sconfitte con le due squadre Under 14, ma a Doppio ko per le due squadre Under 14 ...ilcittadinoonline

Pallanuoto Siena UISP: l’Under 19 continua a vincere!: SIENA. Una domenica da due volti per la Pallanuoto Siena UISP, che a Porto Santo Stefano ha incassato due sconfitte con le due squadre Under 14, ma a Doppio ko per le due squadre Under 14 ...ilcittadinoonline

La Waterpolo Bari batte (12 a 11) Roma 2020, terza in classifica, e resta prima in condominio col Pescara: Vittoria di misura, ma meritata e pesante. La Waterpolo Bari batte Roma 2020 (12 a 11) nella seconda giornata di ritorno e si conferma capolista del girone 3 della serie B nazionale di Pallanuoto in c ...baritoday