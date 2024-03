Pallamano | Trillini si gode la vittoria ma avverte | “L’opera non è completa”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) Unaimportante, ma che non deve far perdere la concentrazione in vista del ritorno. Non può che essere soddisfatto il Direttore Tecnico della Nazionale italiana maschile diRiccardodopo il brillante successo dei suoi ragazzi in quel di Hasselt. L’Italia infatti ha sconfitto il Belgio per 25-29 nel primo atto del secondo turno valido per le qualificazioni ai Campionati Mondiali 2025, conservando dunque un vantaggio di quattro reti sugli avversari in vista del match pianificato per il 17 marzo a Pescara. Una buona partita quella disputata dagli azzurri, bravi a cambiare marcia nel secondo tempo dimostrando buona fluidità e soprattutto una maturazione già palesata in alcuni incontri precedenti: “Dal punto di vista tecnico, va rimarcata la strepitosa prestazione della difesa per larghissima parte della partita ...