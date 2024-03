Palermo-Venezia venerdì 15 marzo 2024 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici | convocati Corini perde Ranocchia e Insigne

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 14 marzo 2024) Si apre con una sfida al vertice il trentesimo turno di Serie B: ildicerca punti per riacciuffare la zona promozione nella sfida interna contro ilterza forza del torneo. Una gara che non può non far venire in mente la figura di Maurizio Zamparini, il presidentissimo recentemente scomparso capace di portare prima i lagunari e poi i InfoBetting: Scommesse Sportive e