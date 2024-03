Palazzo Estense | Giornata dell’Unità nazionale Protagonisti anche gli studenti varesini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) È la ", della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera" quella che viene celebrata tutti gli anni il 17 marzo. A Varese a organizzare la cerimonia istituzionale è l’Associazione Varese per l’Italia 26 maggio 1859, che per quest’anno ha optato per la data di lunedì 18 in modo da poter rendere possibile la partecipazione delle scolaresche. L’appuntamento sarà nel Salone, a partire dalle 10.30. L’evento, che gode del patrocinio di Prefettura, Provincia e Comune di Varese, vedrà tra iglidell’Istituto comprensivo Varese 1 diretto da Luisa Oprandi, che hanno svolto delle attività sul Risorgimento. Ad entrare nel merito del significato della ricorrenza sarà quindi il docente di storia contemporanea dell’Università dell’Insubria ...