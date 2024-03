Pagelle Slavia Praga-Milan | tutto facile con l’uomo in più Super Leao | preoccupa Maignan

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 14 marzo 2024)ancora conin più.Rafaelno le condizioni die Calabria6,5 Venti minuti di gioco e Mike è costretto a uscire per un problema al ginocchio destro. Ma fa in tempo di compiere un miracolo… (16? Sportiello 6: Non fa mai una parata ma una pera se la porta a casa…) CALABRIA 6 Rischia di farsi malissimo. Intervento dolorosissimo sulla caviglia che lo costringe a rimanere negli spogliatoi… (46’ Kalulu 6: prende un brutto calcione: che male!) GABBIA 6,5 Lui non molla mai. Mai TOMORI 6 Un giallo inutile, che gli farà saltare la prima gara dei quarti di finale di Europa League. Poi esce. Perché? (46’ Thiaw 6: ...