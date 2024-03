Pagelle Slavia Praga-Milan | i voti ai protagonisti – TOP e FLOP

(Di giovedì 14 marzo 2024) Iaidel match valido per gli ottavi di finale di Europa League 2023/2024:Ledeidel match, valido per gli ottavi di finale di Europa League 2023/2024. TOP: Leao ICLICCA QUI PER LEGGERE LE

Slavia Praga-Milan 1-3, Pagelle: magnifico Leao, Pulisic c'è. Giroud unico in ombra: MAIGNAN 6,5 Si fa male al ginocchio destro, prova a resistere e fa una grandissima parata. Ma il ginocchio fa male (21’ Sportiello 6: con lo Slavia in dieci non fa una sola parata. Ma un gol ...leggo

Le Pagelle di Slavia Praga-Milan 1-3: uragano Leao all'Eden Arena, certezza Pulisic, Maignan ko: C’è, però, anche una brutta notizia: l’infortunio di Maignan a inizio partita. Le Pagelle del Milan, top e flop dello Slavia Praga e il tabellino del match nella nostra analisi. Slavia Praga-Milan, la ...sport.virgilio

Pagelle E TABELLINO Slavia PRAGA-MILAN 1-3: Pulisic-Leao decisivi, Adli non brilla: FLOP Adli 6 – Difficile bocciare qualcuno in una partita come quella dell’Eden Arena, dove per il Diavolo è stato tutto fin troppo facile dopo la superiorità numerica, ma il francese non è stato certo ...calciomercato