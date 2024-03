Padre Pio è un santo della Madonna | in un libro

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 14 marzo 2024) “Pio. Un” non è il titolo che darei a un miosul grandegarganico. Non sono spiritoso come Giuseppe Signorin alias Mienmiuaif, autore del testo pubblicato da Berica Editrice. Però sono cattolico e credo al molto cattolico “tutto fa brodo”. Qui, preparato da un cuoco specializzato nel mescolare cristianesimo e cultura di massa, di brodo ce n’è parecchio: bilocazioni, stigmate, Sant’Agostino, mistiche, beate, cardinali perseguitati dai comunisti (se un cardinale è amico dei comunisti bisogna sospettare di lui e non sto alludendo, il nome lo faccio senza problemi, Zuppi)... Non sapevo nulla di Van Thuan e ora ne so. Non sapevo nulla di Shia LaBeouf e ora ne so. Sapevo qualcosa dell’ultima messa diPio (domenica 22 settembre 1968), sapevo che era stata ...