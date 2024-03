Otto squadre dal mondo. Sfida sotto canestro con i migliori juniores

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) È stata presentata l’edizione numero 30 del Torneo Internazionale“Città di Lissone“ – 10° Trofeo Galvi (JIT 2024) in programma nel weekend di Pasqua dal 28 marzo al 1° aprile. Saranno dodici leche si sfideranno per il successo, suddivise in quattro gironi da tre. Due le formazioni provenienti dagli Stati Uniti, per un totale distraniere. Ci saranno i padroni di casa della Galvi Lissone, gli “ospiti fissi“ di Team Ohio (USA), Toronto United (Canada), KK Rijeka (Croazia), USK Praha (Rep. Ceca), FC Bayern Basketball (Germania), BK Rig Mark (Svezia), Step Higher Academy (USA), KK Zadar (Croazia) insieme alle italiane Varese, College Borgomanero e Tortona. Il JIT 2024 si disputerà su due campi: quello principale del Palazzetto dello Sport di Lissone, che ospiterà la partita inaugurale tra ...