Otto e Mezzo | Lilli Gruber batte tutti | la top-ten che fa esultare La7

(Di giovedì 14 marzo 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE () Quasi 1 milione di persone ha seguito le campagne elettorali di Sardegna e Abruzzo sui nuovi device, soprattutto smart tv, pc, tablet e smartphone.e Bruno Vespa sono stati i conduttori più seguiti sui tablet, rispettivamente con 16.573 e 13.561 utenti, nei primi mesi del 2024. Il consumo sui nuovi mezzi tecnologici in questo periodo si è attestato su 850.000 utenti (con picchi di un milione e) giornalieri considerando i principali talk politici serali. In testa alla top 10 si collocasu La7 (304.800 spettatori medi), seguito da Propaganda Live su La7 (108.282) e da DiMartedì su La7 (90.621). Poi Porta a porta su Rai 1 ...

La speranza di vita globale , in aumento costante da decenni, si è improvvisamente ridotta nel 2020 e nel 2021 durante la pandemia di covid -19, secondo uno studio pubblicato il 12 marzo sulla ... (internazionale)

Marco Travaglio e la previsione sulla caduta del Governo Meloni per mano di Matteo Salvini: "Uno scorpione": Marco Travaglio, a ‘Otto e Mezzo’, ha parlato della possibilità che Matteo Salvini possa far cadere il Governo guidato da Giorgia Meloni, facendo una previsione. Gli effetti delle Elezioni in Abruzzo ...notizie.virgilio

