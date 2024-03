Ottimo leader del Pd | ora nemmeno quello Casaleggio jr stronca Conte in tv

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Davideè tornato in tv e hato Giuseppe, ildel Movimento 5 stelle di cui suo padre Gianroberto è stato fondatore e Guru, e il cosiddetto "campo largo". "Il M5s, almeno per le sue fondamenta, è basato sul fatto di non riconoscersi dentro una casella di destra o sinistra ma sulla partecipazione alle buone pratiche e sulla partecipazione dal basso alle scelte. Questo ora non sta avvenendo", ha detto in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7, nella puntata del 14 marzo. Per quanto riguarda, "come ho già detto in passato, sarebbe stato undel Pd", ha detto il fondatore dell'associazione Rousseau. "Oggi con i risultati disastrosi che sta ottendendo a livello regionale", ha proseguito, "forse lo confineranno un ...