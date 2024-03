Osvaldo shock In cura psichiatrica per depressione e dipendenze

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 14 marzo 2024) "Mi trovo in un momento in cui la mia vita mi sta sfuggendo di mano" BUENOS AIRES (ARGENTINA) - "Non so se si tratta di una richiesta di aiuto o se semplicemente ho la necessità di parlarne ma soffro da tempo di unamolto grave. Unache mi ha fatto cadere in alcune