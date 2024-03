Osvaldo racconta in un video il suo dramma personale | “Combatto la depressione | vivo chiuso in casa”

Pagina 3 | Osvaldo a pezzi, si sfoga e scoppia a piangere: “Sono in cura, ma non riesco a uscirne”: L'ex calciatore, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha intrapreso la carriera musicale, sta attraversando un periodo durissimo come ha lui stesso raccontato in un video ...corrieredellosport

Ex Inter e Juventus, Osvaldo in lacrime: 'Lotto contro la depressione e le dipendenze, la vita mi sta sfuggendo di mano': Un periodo davvero difficile per la vita di Pablo Daniel Osvaldo. L`ex calciatore di Roma, Fiorentina e Inter (tra le altre) ha pubblicato qualche ora fa un video.calciomercato

Osvaldo distrutto e in lacrime racconta il suo dramma: il video da brividi: L'ex attaccante della Roma sta passando un momento difficile dal quale non riesce ad uscire. La confessione e lo sfogo sui social ...corrieredellosport