Osvaldo | la richiesta d’aiuto | “Alcol e droga | mi sto distruggendo”

(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) – “Sono disperato, le cose non vanno bene per niente. Ho bisogno di parlare. Sono in un grave stato depressivo, sono dipendente da. La mia vita mi sta sfuggendo di mano”. Danipubblica su Instagram un drammatico video in cui confessa i problemi con cui sta cercando di convivere. L’ex calciatore – che in Italia ha indossato le maglie di Fiorentina, Roma, Juventus e Inter – si sta curando per problemi di dipendenze e per ritrovare una piena salute mentale in un momento complesso anche dal punto di vista economico. “Mi sto sottoponendo a un trattamento psichiatrico, prendo farmaci. Ricado spesso nelle mie dipendenze, nella mia autodistruzione. Vivo da solo chiuso in casa, non esco mai e non faccio nulla. Non ho un lavoro stabile, non guadagno. I soldi non durano per sempre, ma non mi importa se muoio ...