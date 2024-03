Osvaldo | la nuova sfida dell’ex campione | “Soffro di depressione e dipendenze | mi sto curando”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Bologna, 14 marzo 2024 – Pablo Daniel, ex calciatore di Roma, Inter e Juventus, ha pubblicato un video sul suo account Instagram in cui racconta il suo periodo di, che lo ha portato ad abusare di alcol e droghe. “Sono in un momento in cui la mia vita mi sta sfuggendo dalle mani e volevo condividerlo con voi. Sto seguendo un percorso psichiatrico e mi sto– racconta –di mancanza di autostima,, molte volte cado nell'autodistruzione e nelle, vivo solo chiuso in casa, non esco mai e non è produttivo per la mia vita”. Questo è lo sfogocalciatore italo argentino, che ha ammesso di aver perso il legame con la vita e la famiglia. In particolare si rivolge e chiede scusa alla ex compagna Daniela Ballester, ...