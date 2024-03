(Di giovedì 14 marzo 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle della Città Bianca hanno individuato una ditta operante nel settoreche, negli anni dal 2020 al 2023, avrebbe sottratto a tassazione iderivanti dall’esercizio dell’attività di trasporto di merci su strada. L’attività di indagine, nata da un controllo mirato sugli adempimentivi, è stata successivamente sviluppata attraverso la ricostruzione economica e finanziaria dell’intero impianto contabile. In particolare, la verifica fiscale ha consentito alle Fiamme Gialle didi constatare che l’impresa, nel periodo controllato, non avrebbe dichiarato al1.386.000die ...

Chiesta l’archiviazione: i pm scagionano il premio Oscar. Il caso esploso in Puglia nell’agosto 2022 quando una 28enne inglese lo accusò: il regista canadese finì ai domiliari a Ostuni (bari.repubblica)

Ostuni, accusa: non dichiarati al fisco ricavi per circa 1,4 milioni di euro da azienda dell’autotrasporto Guardia di finanza

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle della Città Bianca hanno individuato una ditta operante nel settore dell’autotrasporto che, negli anni da ...noinotizie

Paul Haggis, chiesta l’archiviazione per le accuse di violenza sessuale/ “Fiducia nel sistema italiano”: La Procura di Brindisi ha chiesto l'archiviazione per le accuse di violenza sessuale che vedono come imputato il regista Paul Haggis ...ilsussidiario

Paul Haggis, la Procura di Brindisi chiede l’archiviazione delle accuse per lesioni e violenza sessuale: Il regista premio Oscar aveva sempre parlato di rapporto consenziente. A due anni dai fatti, la stessa accusa ritiene che non si debba procedere nei suoi confronti ...msn