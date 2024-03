Osimhen | rivelazione dell’ultim’ora sul futuro | lo ha detto il CT della Nigeria

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 14 marzo 2024) Dopo la sconfitta in finale di Coppa d’Africa, Josè Peseiro, ex ctnazionalena, ha parlato deldi Victor. Victorè sicuramente l’uomo cardine del Napoli. Ilno, in coppia con Kvaratskhelia ha trascinato il Napoli allo scunella passata stagione e rimarrà per sempre impresso nella storia del club. Quest’anno, così come per tutto il Napoli, il percorso dinon è stato positivo come lo scorso anno. In particolare, gli azzurri hanno sofferto oltremodo la prolungata assenza del proprio bomber. Prima di Natale, infatti, il numero 9 azzurro è stato costretto ai box per i suoi soliti problemi di natura muscolare. Dopo la sosta, invece,è partito per la Coppa d’Africa ed è tornato ...