Orsato travolto dalle polemiche in Champions League: sotto accusa per un fuorigioco millimetrico: Al 77' di Borussia Dortmund-PSV Orato ha annullato il gol di Fullkrug per una posizione irregolare, ma dalle immagini l'attaccante era in linea con il ...fanpage

La Gazzetta promuove Orsato: "6,5! Niente rigore, forse manca un giallo a Linetty": Contestato dal Maradona, ma elogiato dalla Gazzetta della Sport nella classica moviola. Orsato è valutato da 6,5 in pagella dal quotidiano sportivo ...tuttonapoli

Orsato sotto accusa dopo il pareggio tra Napoli e Torino: L'arbitro Orsato è stato al centro delle polemiche dopo il pareggio 1-1 tra Napoli e Torino. Nonostante le critiche, la Gazzetta dello Sport ha valutato la sua prestazione con un 6,5, sottolineando la ...informazione