Oroscopo Paolo Fox venerdì 15 Marzo 2024 | Scorpione energico

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’diFox per oggi,15Ariete Giornata problematica per il vostro segno. Attenzione a non rischiare. Toro In questi giorni, evitate di fare le cose di corsa. Stai attento alle spese. Gemelli Oggi cercate di avere un atteggiamento più scanzonato, può esservi utile per non farvi prendere dall’ansia. Cancro Incontri favoriti: gli incontri saranno più fortunati oggi e nei prossimi giorni. Leone Potresti riflettere su alcune scelte fatte in passato. Ad oggi, avresti fatto scelte diverse. Vergine E’ giunto il momento di riprendere il dialogo ma tutte le trattative sono state interrotte. Bilancia Mercurio in opposizione vi porta a dire cose che tempo fa non avresti mai neanche pensato.La Luna vi è favorevole. Adesso avete ...