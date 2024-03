Ora è il Samsung Galaxy S24 Plus a fare la differenza rispetto ai Galaxy S23

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ci sono alcuni dati particolarmente interessanti che possiamo prendere in considerazione oggi, a proposito dell’impatto avuto sul mercato daiS24e dagli altri device che fanno parte di questa famiglia. Già, perché se da un lato è vero che è stata tutta la serie ameglio in termini di venditea quanto registrato un anno fa di questi tempi coiS23, come abbiamo avuto modo di evidenziare alcuni giorni fa con un altro articolo, al contempo bisogna analizzare i suddetti dati più nello specifico. Vediamo, dunque, cosa stia facendo realmente lafino a questo momento. Al momento è ilS24 ...