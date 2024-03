(Di giovedì 14 marzo 2024) Ricercatori e studiosi pronti a scendere in campo, "sguinzagliati" per archivi parrocchiali, catasti e Comuni a censire documenti, atti notarili, lettere e testimonianze: obiettivo un nuovo dossier "in", indagine a tappeto preliminare, chissà, a nuovifuturi, e ultimo importante impegno del direttivo del ParcoNord in scadenza a fine anno. Un incontro sul tema si è tenuto l’altra mattina, alla sede della Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. Un incarico a esperti locali sarà dato a breve. Semaforo verde all’avvio dell’indagine. Rosso, per ora, a una ipotizzatadi ricognizione sul campo con georadar su droni, a "sondare" la presenza di siti d’interesse o sepolture: "Costa molto - dice senza mezzi termini il consigliere delegato per le attività ...

Operazione “Longobardi in Adda”. Il sogno: nuova campagna di scavi: Ricercatori e studiosi pronti a scendere in campo, "sguinzagliati" per archivi parrocchiali, catasti e Comuni a censire documenti, atti notarili, lettere e testimonianze: obiettivo un nuovo dossier ...ilgiorno

POZZUOLI/ Minacce per conto del clan al titolare di un parcheggio privato: tre arresti: POZZUOLI – Minacce e aggressioni fisiche per conto del clan Longobardi-Beneduce, tre persone finiscono in carcere. È questo il bilancio dell’Operazione messa in campo dai carabinieri della Compagnia ...cronacaflegrea

Il più giovane laureato d’Italia: “Voglio cambiare la scuola. Dovremmo studiare intelligenza artificiale oltre i Longobardi”: Il laureato più giovane d’Italia ha 20 anni ed è originario di Piedimonte Etneo, paese del catanese. Come riporta La Sicilia, il ragazzo è molto ambizioso, e ha intenzione di rivoluzionare il mondo de ...tecnicadellascuola