Operaio schiacciato dalla bobina | autopsia e impianto sequestrato

Un Operaio di 37 anni è morto schiacciato da un macchinario in un incidente sul lavoro : inutile la corsa in ospedale, lascia moglie e due figlie (notizie.virgilio)

L'uomo residente a Tuturano ( Brindisi ) stava manovrando un carro ponte con un'anima di ferro che, per cause da accertare, gli è finito addosso (bari.repubblica)

Pubblicato il 14 Marzo, 2024 Dopo quelle delle settimane e dei mesi scorsi, ancora una Tragedia sul posto di lavoro. Non si placa l’emergenza legata a questo terribile fenomeno che in Italia resta ... (dayitalianews)

Tragedia in Fabbrica: Operaio di 26 Anni Muore schiacciato da un Macchinario: La comunità di San Marco Evangelista è stata scossa dalla tragica morte di Giuseppe Borrelli, un giovane Operaio di soli 26 anni, avvenuta ieri presso lo stabilimento dell'azienda Laminazione Sottile.abruzzo24ore.tv

Operaio deceduto sul lavoro a Brindisi: insorgono i sindacati: "Basta occhi bendati": A Brindisi stessa sono già due i decessi sul lavoro in questo 2024, sempre nella zona industriale, dove ieri 13 marzo Gianfranco Conte, un ragazzo di 37 anni (avrebbe compiuto proprio oggi gli anni) è ...news.fidelityhouse.eu

Morte sul lavoro, Fials: “continua la strage”: Nelle ultime ore sono rimasti uccisi tre operai. A San Marco Evangelista (Caserta), un 26enne è stato schiacciato da un macchinario per cause ancora in via di accertamento. A Tiarno di Sopra (Trento), ...brundisium