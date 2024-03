Operaio di Torre de' Passeri Ferito | Evita Rischio di Travolgimento da Blocco di Cemento

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pescara - Undi 36 anni, residente ade'e identificato con le iniziali A.E., è stato coinvolto in un incidente sul lavoro questa mattina a Montesilvano. L'uomo è stato trasportato in ospedale, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. L'incidente è avvenuto durante i lavori di installazione dei pannelli fonoassorbenti lungo la ferrovia in via Saragat. Secondo una prima ricostruzione, l'è riuscito are di essere travolto da undifinendo contro una ringhiera. Sembrerebbe che abbia fatto in tempo a indietreggiare prima che ilcrollasse addosso. Immediatamente dopo l'incidente, i colleghi di lavoro sono intervenuti per prestare soccorso, seguiti dal pronto intervento del 118, dei vigili ...