Open day alla Stranieri. L'ateneo delle multiculture

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’entusiasmofuture matricole come benzina per il motore dell’Università per. L’day nella sede di Piazzale Rosselli ha soddisfatto, con i giovani studenti che hanno seguito la presentazione dell’offerta formativa da parte del delegato all’orientamento, Valentino Baldi, insieme al direttore di dipartimento e il coordinatoreattività didattiche. L’Università è rimasta aperta fino alle 18, spalancando ai ragazzi le porte di corsi, lezioni, progetti, permettendogli di partecipare ai laboratori e di aggirarsi tra i numerosi stand. Tra questi, a spiccare lo stand per le relazioni internazionali e lo sportello per le disabilità, che rientra nell’obiettivo dell’Università di rendere aule e strutture sempre più accessibili. "Abbiamo ricevuto una risposta molto ampia – ha ...