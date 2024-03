Open Arms in rotta verso Gaza | addio migranti | ecco il carico della Ong

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Aiuti via terra, aiuti via aerea, paracadutati dal cielo che ammazzano anche chi dovrebbero aiutare, aiuti via mare con la costruzione di porti temporanei: alla corsa per salvare i palestinesi diora si è aggiunta anche una vecchia conoscenza,. Sì, la nave dell'Ong spagnola più politicizzata d'Europa, che ha sempre e solo avuto quale scopo ultimo il trasbordo dei clandestini in Italia, specie quando al governo c'è la destra, si è unita al grande sforzo grazie ai soldi degli Emirati Arabi Uniti, all'aiuto dell'organizzazione benefica statunitense World Central Kitchen, all'adesione dell'Unione Europea, ma anche al benestare di Israele che sta lavorando alla soluzione degli aiuti via mare da settimane. D'altronde quest'anno, rispetto a quello scorso, c'è meno lavoro da fare sugli immigrati (5.700 gli sbarchi fino al 12 ...