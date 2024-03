Omicidio a Firenze | 19enne accoltellato in strada vicino alla stazione

Omicidio la notte scorsa a Firenze : la vittima è un 19enne di origine moldava, soccorso in strada a due passi dalla stazione e poi deceduto all'ospedale di Santa Maria Nuova. Il giovane da quanto... (leggo)

